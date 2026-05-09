خروقات مستمرة .. الاحتلال يجدد قصفه وإطلاق النار في غزة

اصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ212 تواليا، عبر القصف المدفعي وإطلاق النيران واستهداف المدنيين في مناطق عدة بالقطاع.

وأفادت مصادر محلية أنَّ دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي في مناطق أخرى من المدينة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار غربي مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج ومدينة غزة فجر اليوم.

والليلة الماضية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى عدد من الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 850 شهيدًا، إضافة إلى 2433 إصابة، إلى جانب تسجيل 770 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,736 شهيدًا و172,535 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام