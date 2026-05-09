تقارير مصورة | العدو يهدد بلدات جنوبية ويواصل عدوانه بغارات وقصف مدفعي

هدد جيش العدو الإسرائيلي باستهداف بلدات طيردبا والعباسية وبرج رحال ومعروب وباريش وأرزون وجنّاتا والزرارية وعين بعال في جنوب لبنان، في سياق تصعيده المستمر على القرى الحدودية.

وتواصلت الاعتداءات الجوية والمدفعية على مناطق الجنوب، حيث نفّذ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات حاريص والنبطية الفوقا ودوّار كفرتبنيت، ما أدى إلى وقوع إصابات، بحسب المعلومات الأولية.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارات على أطراف بلدتي كفرا وحداثا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات برعشيت وصفد البطيخ وتولين والغندورية وفرون.

وفي سياق متصل، استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بلدات مجدل زون والمنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، بالتوازي مع رمايات رشاشة طالت بلدة البياضة.

مراسلنا علي شبيب

