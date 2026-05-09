ذي أتلانتك: ترامب سئم الحرب مع إيران ويبحث عن مخرج سريع

كشفت مجلة ذي أتلانتك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سئم” الحرب المستمرة مع إيران، في ظل مخاوفه من التورط في صراع طويل في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على شعبيته وقمته المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.

وأشار التقرير إلى أن “الحرب استمرت لفترة أطول مما كان يتوقعه ترامب، وسط قلق داخل الحزب الجمهوري من ارتفاع أسعار الوقود وتراجع التأييد الشعبي للرئيس الأميركي”.

وأضافت المجلة أن ترامب “في مأزق”، إذ يعتقد أنه قادر على تسويق أي اتفاق باعتباره انتصاراً، لكنه لا يزال عاجزاً عن دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما نقلته عن عدد من مساعديه ومستشاريه.

وفي السياق، تحدث التقرير عن انتظار واشنطن الرد الإيراني على مقترح أميركي جديد يتضمن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار، أكثر من كونه اتفاقاً نهائياً لإنهاء الحرب.

وكان ترامب قد توقع رداً إيرانياً قريباً على المقترح الأميركي، في وقت تحدثت فيه تقارير عن اقتراب الجانبين من اتفاق مؤقت يهدف إلى تثبيت التهدئة وضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، تمهيداً لمفاوضات أوسع لاحقاً.

المصدر: ذي أتلانتك