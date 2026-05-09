زاخاروفا: العالم يجب أن يسمع تحذير روسيا لزيلينسكي ويدرك خطورة اللحظة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن على العالم بأسره أن يسمع تحذير روسيا لفلاديمير زيلينسكي، الذي هدد عرض النصر، وأن يدرك خطورة اللحظة الراهنة.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة “تاس” بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للنصر العظيم: “لقد صدر هذا التحذير لأننا أدركنا أن الغرب الجماعي، هذه الأقلية الغربية الجماعية، تفعل كل شيء لكي لا ترى مرة أخرى المنطق المعادي للإنسانية، ولا تسمع التهديدات الإرهابية المتطرفة تماما من زيلينسكي، ولكي تزوده مرة أخرى بالدعم السياسي، وتضعه في صدارة الأخبار إعلاميا، بالإضافة إلى تزويده بالسلاح والمال وما إلى ذلك”.

وأضافت: “لإفاقتهم وجعلهم يدركون جدية الموقف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المناسبة التي حظيت بعد ذلك بتغطية إعلامية واضحة ومفهومة، وسأكرر مرة أخرى، كانت إجراءات ردعية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت هدنة يومي 8 و9 ايار / مايو احتفالا بانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى. كما أعلنت الوزارة أنها تأمل أن يحذو الجانب الأوكراني حذوها، ولكن في حال محاولات نظام كييف ضرب موسكو في 9 ايار / مايو لتعطيل الاحتفال، فإن القوات الروسية ستشن “ضربة صاروخية مكثفة” ردا على ذلك على وسط كييف.

ووفقا لزاخاروفا، فهذه ليست تصريحات بسيطة، وأشارت إلى أن “هذا تحذير واضح بشأن الخطوات الانتقامية التي ستتخذ إذا ما تحققت على أرض الواقع التهديدات الوحشية التي أطلقها زيلينسكي في يريفان. وكل هذا ليس مجرد أمر في غاية الأهمية”.

وذكرت الدبلوماسية الروسية أن الجانب الروسي حذر جميع الدول وجميع المنظمات الدولية عبر سفاراتهم وتمثيلياتهم في موسكو، وكذلك عبر التمثيليات الدبلوماسية الروسية في الدول الأجنبية ولدى المنظمات الدولية، من أن “هذا ليس مجرد أمر في غاية الأهمية، بل يجب عليهم اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه”.

وشددت زاخاروفا على أن هذه الإجراءات هي رد على “ذلك العدوان الذي أعلنه زيلينسكي كتهديد”.

وكان زيلينسكي قد أعلن في قمة “الجماعة السياسية الأوروبية” في يريفان، يوم الاثنين الماضي، أن طائرات بدون طيار أوكرانية قد تستهدف موسكو أثناء عرض النصر في 9 ايار / مايو.

وقد دفعت هذه التهديدات وزارة الخارجية الروسية إلى إصدار مذكرة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية في موسكو، تطالبهم فيها بمغادرة كييف “فورا”، محذرة من رد عسكري “فوري وحاسم” على أي استفزاز.

المصدر: وكالة تاس الروسية