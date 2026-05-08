“تجمع العلماء” استنكر كلام السفير الأميركي: من حق المقاومة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان، في بيان له الجمعة، إن “العدوين الأميركي والصهيوني يتماديان في انتهاكهما لوقف إطلاق النار بكل وقاحة ويعتبران أن ذلك من حقهما، بينما لا يحق للمعتدى عليهما في لبنان وإيران الدفاع عن نفسيهما”.

واستنكر التجمع “الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار في لبنان وخصوصًا الاعتداء على الضاحية الجنوبية”، وأكد أن “من حق المقاومة الإسلامية الرد وهي وحدها التي تحدد وقته وكيفيته”.

من جهة ثانية، قال التجمع “من العيب أن نستمع إلى سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى يعلن من منبر الصرح البطريركي أنه على الذين لا يرضون عما يجري من انتهاكات أن يهاجروا من هذا البلد، فهذه الوقاحة لم تلقَ ردًا من الحكومة اللبنانية ولم يعتبرها وزير خارجية القوات اللبنانية يوسف رجي انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ومساسًا بالسيادة الوطنية، في حين أنه يقوم باتخاذ إجراءات عند صدور أي كلام عن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

واستنكر التجمع “الكلام الصادر عن ميشال عيسى من على منبر الصرح البطريركي، الذي دعا فيه إلى تهجير طائفة كبرى من لبنان”، ولفت إلى أن “صمت الحكومة اللبنانية غير مبرر، وهو دليل على الخضوع أمام السطوة الأميركية”، وقال “هناك سعي من العدو الصهيوني، وبتأييد من الولايات المتحدة الأميركية، لإشعال فتنة تُجنّد لها عدد من السياسيين اللبنانيين، مترافقًا مع حملة على السوشيال ميديا ضمن هذا التوجه”، ودعا “جمهور المقاومة إلى عدم الانجرار إلى هذا الفخ والتحلي بالوعي والصبر والدعوة للوحدة ونبذ الفتنة”.

وبالسياق، استنكر التجمع “العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والخرق الفاضح لوقف إطلاق النار”، ونوّه “بالرد المباشر والقوي على هذا الانتهاك”، وأكد على “حق إيران في الدفاع عن نفسها والبقاء على جهوزية ويدها على الزناد لأن العدو الأميركي الصهيوني لا يؤمن له ويخطط دائمًا للعدوان كلما سنحت له الفرصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام