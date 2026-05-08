بدء سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي بمناسبة يوم النصر

بدأ صباح اليوم الجمعة، سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الاحتفال بانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة حتى 10 ايار / مايو ، وخلال هذه الفترة، لن تستهدف القوات الروسية مواقع تمركز القوات الأوكرانية أو المنشآت المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري في عمق الأراضي الأوكرانية.

ودعت وزارة الدفاع الروسية كييف إلى الاقتداء بهذه الخطوة، محذّرة في الوقت نفسه من أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب إذا انتهكت القوات الأوكرانية الهدنة أو حاولت تنفيذ ضربات ضد مناطق سكنية ومنشآت داخل الأقاليم الروسية.

كما أشارت الوزارة إلى أنها أخذت في الاعتبار تهديدات فلاديمير زيلينسكي بشن هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو خلال العرض العسكري، محذّرة من أن أي محاولة لعرقلة الفعاليات الاحتفالية ستقابل بضربة تستهدف وسط كييف.

ودعت الوزارة أيضًا سكان كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة المدينة في الوقت المناسب.

المصدر: وكالة سبوتنيك