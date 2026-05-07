تقارير مصورة | آخر التطورات العسكرية والدبلوماسية في ايران

في رسالة وجهها الى الشعب الإيراني، اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف CAP ان العدو يعلق آمالاً كبيرة على الضغط الاقتصادي بدليل التحركات الأمريكية في مضيق هرمز والخليج ، فضلاً عن مسألة الحصار البحري. وتوجه قاليباف الى الايرانيين قائلا لهم ان عليهم ان يدركوا أنهم يخوضون إحدى أكبر حروب إيران المعاصرة طالبا وتوجه قاليباف الى الايرانيين قائلا لهم ان عليهم ان يدركوا أنهم يخوضون إحدى أكبر حروب إيران المعاصرة طالبا من جميع المواطنين ترشيد الاستهلاك وأن يوصوا الآخرين بذلك . واكد قاليباف أن النصر النهائي في هذه الحرب سيحوّل إيران إلى لاعب فاعل في النظام الدولي ومن الطبيعي أن يصاحب تحقيق هذا الإنجاز العظيم صعوبات.

مراسلنا محمد حسن قاسم

المصدر: موقع المنار