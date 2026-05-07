الخميس   
   07 05 2026   
   19 ذو القعدة 1447   
   بيروت 13:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تقارير مصورة | آخر التطورات العسكرية والدبلوماسية في ايران

    في رسالة  وجهها الى الشعب الإيراني، اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف CAP ان العدو يعلق آمالاً كبيرة على الضغط الاقتصادي بدليل التحركات الأمريكية في مضيق هرمز والخليج ، فضلاً عن مسألة الحصار البحري. وتوجه قاليباف الى الايرانيين قائلا لهم ان عليهم ان يدركوا أنهم يخوضون إحدى أكبر حروب إيران المعاصرة طالبا وتوجه قاليباف الى الايرانيين قائلا لهم ان عليهم ان يدركوا أنهم يخوضون إحدى أكبر حروب إيران المعاصرة طالبا من جميع المواطنين ترشيد الاستهلاك وأن يوصوا الآخرين بذلك . واكد قاليباف أن النصر النهائي في هذه الحرب سيحوّل إيران إلى لاعب فاعل في النظام الدولي ومن الطبيعي أن يصاحب تحقيق هذا الإنجاز العظيم صعوبات.

    مراسلنا محمد حسن قاسم

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    أمريكا | ترامب يتحدّث عن اتفاق “ممكن جدًا” مع إيران من دون استبعاد استئناف الضربات

    أمريكا | ترامب يتحدّث عن اتفاق “ممكن جدًا” مع إيران من دون استبعاد استئناف الضربات

    مخاوف من استمرار نقص الإمدادات النفطية خلال الأسابيع المقبلة

    مخاوف من استمرار نقص الإمدادات النفطية خلال الأسابيع المقبلة

    قاليباف ساخراً من ترامب: فشلت عملية ثق بي يا أخي والآن عودة إلى الروتين مع عملية التزييف المُقنع

    قاليباف ساخراً من ترامب: فشلت عملية ثق بي يا أخي والآن عودة إلى الروتين مع عملية التزييف المُقنع