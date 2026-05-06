المقاومة الإسلامية تستهدف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال في عدة مواقع جنوب لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها نفّذوا سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات والمواقع جنوب لبنان، مستخدمين أسلحة مناسبة بينها الطائرات المسيّرة الانقضاضية والقذائف المدفعية والصواريخ.

وأفاد الاعلام الحربي بأن آلية «نميرا» تابعة لجيش الاحتلال استُهدفت عند خلة الراج في بلدة دير سريان بواسطة مسيّرة انقضاضية، حيث شوهدت تشتعل النيران فيها، وتدخّلت لاحقًا مروحية لإخلاء المصابين، قبل أن يتم استهداف قوة الإخلاء بقذائف مدفعية، مع رصد فرار جنود الاحتلال من المنطقة.

كما تم استهداف جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في معتقل الخيام، وجرافة من طراز D9 في بلدة حولا، في عمليتين منفصلتين، مع تسجيل إصابات مباشرة.

وأعلنت المقاومة أيضًا استهداف تجمع لجنود الاحتلال عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة، وتجمع آخر في ساحة بلدة الطيبة، إضافة إلى استهداف آلية عسكرية من نوع «هامر» في البلدة نفسها، محققة إصابات مؤكدة.

وفي سياق متصل، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط بلدة البياضة بقذائف المدفعية، كما جرى استهداف مركز قيادي مستحدث في بلدة القنطرة بواسطة مسيّرة انقضاضية، مع تسجيل إصابة مباشرة.

كما تم استهداف آلية «هامر» في بلدة دير سريان، وآلية عسكرية عند منطقة الدواوير في بلدة حولا، إضافة إلى ناقلة جند في بلدة القوزح، محققة إصابات مباشرة.

كما شملت العمليات استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال قرب المسبح في بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، واستهداف تجهيزات فنية مستحدثة في بلدة البياضة عبر قنابل ألقتها مسيّرة، إلى جانب استهداف تجمع لآليات وجنود في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

وأكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي في إطار «الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية، وخرق وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي