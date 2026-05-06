المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع وآليات للعدو في جنوب لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، رداً على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية.

وجاء في بيانات المقاومة أن “العمليات شملت استهداف تجمعات للجنود في بلدات القنطرة والطيبة، إضافة إلى قصف محيط بلدة البياضة بالقذائف المدفعية، فضلاً عن ضرب مركز قيادي مستحدث في القنطرة”.

كما استهدفت العمليات آليات عسكرية بينها “هامر” في دير سريان، وآلية أخرى في بلدة حولا، باستخدام مسيّرات انقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

المصدر: الإعلام الحربي