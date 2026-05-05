بقائي: على دول المنطقة التوقف عن استجداء الأمن من أمريكا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة صحفية، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ليس سوى “مصدر لعدم الاستقرار” في غرب آسيا، ويعرض الدول المضيفة لهذه القواعد للخطر.

ودعا بقائي، في مقابلته مع قناة “برس تي في” دول الخليج إلى التوقف عن محاولات “استجداء الأمن” من القوى الخارجية، وأكد على الموقف الإيراني التاريخي بأن الأمن الحقيقي والمستدام في الخليج الفارسي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المحلي بين دول المنطقة، دون أي تدخل خارجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن”، مشيراً إلى أن القواعد العسكرية لواشنطن كثيراً ما تعرّض الدول المضيفة لمخاطر لا ضرورة لها بدلاً من توفير الحماية الحقيقية.

وحث بقائي الدول المجاورة على متابعة الحوار البنّاء وإنشاء آليات إقليمية مشتركة للأمن، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية لا تكن أي عداء للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، وهي ملتزمة تماماً بإقامة علاقات قوية ومحترمة وقائمة على المصالح المتبادلة، وعلى أساس السيادة والمصالح المشتركة.

وشدد بقائي على أن “الإيرانيين لن يخضعوا أبداً للضغوط”، مؤكداً عزم الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن سلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي تهديد أو عدوان خارجي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن أي إجراء دفاعي إيراني سيتم توجيهه بدقة وبشكل صارم ضد الممتلكات والقواعد الأمريكية التي تُستخدم بنشاط لشن العدوان على الجمهورية الإسلامية، ولن يستهدف الدول الإقليمية بأي حال من الأحوال.

وشرح بقائي أن هذه السياسة تعكس التزام طهران القوي بتجنب التوتر مع الجيران، مع مواجهة الجذر الحقيقي لعدم الاستقرار الإقليمي، أي المغامرة الخارجية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، صرح بقائي بأن إيران تتفاوض “في مناخ من انعدام الثقة والريبة الشديدين تجاه الولايات المتحدة”، مشيراً إلى الاعتداءات الأمريكية غير المبررة على إيران في يونيو من العام الماضي وفي فبراير من هذا العام، حتى أثناء سير المفاوضات.

وقال: “لا يمكننا نسيان هذه التجربة السيئة”، مضيفاً أن إيران يجب أن تبقى “يقظة للغاية” خلال العمليات الدبلوماسية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى إبعاد الملف النووي عن مسار المفاوضات في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن طهران قررت حالياً التركيز على إنهاء الحرب بدلاً من إضاعة الوقت في قضايا معقدة للغاية.

وقال بقائي إنه بناءً على التجربة السابقة، “قررنا ألا نضيع الوقت في قضايا ثبت أنها معقدة للغاية لدرجة أننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأنها”.

وأضاف أن الأولوية الحالية لإيران واضحة: “حالياً، قررنا التركيز على إنهاء الحرب، لأن هذه القضية تثير قلق جميع المناطق، وشعبنا، والمجتمع الدولي”.

وشدد بقائي على أنه إذا كان الأمريكيون “جادين حقاً بشأن الدبلوماسية، فعليهم اغتنام هذه الفرصة”، لأن “العالم بأسره ينتظر منهم إظهار القليل من حسن النية على الأقل”.

وحذر المتحدث من أن المجتمع الدولي “سيعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب حربها المفروضة على إيران والمنطقة، لأن الجميع يعلم أنها حرب اختارتها الحكومة الأمريكية”، وأن “تصرفها المتهور” له تداعيات يشعر بها العالم بأسره.

وكانت إيران قد دعت مراراً دول الخليج الفارسي إلى التوقف عن التعاون مع أمريكا، وأكدت طهران أن أي هجوم انطلاقاً من القواعد الأمريكية في المنطقة سيواجه برد حازم.

المصدر: وكالة مهر