الرئيس بري تابع المستجدات: لضرورة أن تضطلع كافة المنظمات الدولية لا سيما منظمة اليونسكو بدورها تجاه الجرائم الاسرائيلية

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وعدوانها على الجنوب إضافة الى المستجدات السياسية والأوضاع الداخلية .

وبعد اللقاء تحدث النائب باسيل قائلا : التقيت اليوم بدولة الرئيس لكي نتابع سويا المقترح لحماية لبنان ، لأننا اليوم لا نتعرض فقط لحرب إسرائيلية ولتدمير ممنهج للجنوب ولتهجير ممنهج لأهلنا في الجنوب فحسب وهذا الشيء يطرح علينا تحديا كبيرا باننا لسنا امام حرب عابرة فحسب انما امام تغيير متعمد علينا مواجهته بالتضامن الداخلي .

واضاف : لكن الأخطر اننا نتعرض في كل يوم لاهتزاز داخلي ، وهذا ما يجب ان يدفعنا جميعا ان نحرص أكتر ونخاف على وحدتنا الداخلية ، وكما هو معروف أن حرب الخارج أهون بكتير من حرب الداخل وهذا الشيء يجعلنا جميعا معنيين أن نتضامن لنمنعه ، لهذا تشاورنا كيف يمكن حماية لبنان وحماية وحدتنا الداخلية وتحصين جبهتنا الداخلية بالتضامن بين بعضنا وكيف يجب ان نترجمها لذا وجدنا أن التشاور الوطني الأوسع هو السبيل الأفضل لكي نستطيع تمتين هذه الأفكار ونلتقي عليها بصورة وطنية جامعة .

رئيس المجلس النيابي استقبل أيضا مدير مكتب اليونسكو الإقليمي وممثل اليونسكو في لبنان وسوريا باولو فونتاني بحضور مدير العلاقات مدير مسؤول البرامج وقطاع الاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية جورج عواد ، وقد تخلل اللقاء عرض لمسار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات، لا سيما الاستهدافات التي طاولت وتطاول الأماكن الأثرية والتراثية والثقافية والدينية والتربوية والمدنية في مختلف القرى والبلدات والمدن الجنوبية لاسيما في شمع ويارون وبنت جبيل ومدينة النبطية التي استهدف سوقها التجاري والتاريخي .



الرئيس بري شدد على ضرورة أن تضطلع كافة المنظمات الدولية لا سيما منظمة اليونسكو بدورها تجاه هذه الجرائم .

بدوره فونتاني أكد على أن المنظمة هي بصدد عقد مؤتمر في حزيران المقبل وسيكون لبنان وهذه العناوين ضمن جدول اعمال المؤتمر والذي سيتناول أيضاً إعادة أعمار تلك الأماكن .

فونتاني نوه بجهود المجلس النيابي وتعاونه مع منظمة اليونسكو في المجالات التشريعية، لاسيما تحديث قانون الإعلام .

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى حيث جرى بحث تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة العدو عدوانه وخرقه لقرار وقف اطلاق النار إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .