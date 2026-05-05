    ترامب يقر بخسارة أوكرانيا لأراضيها

      قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “سالم نيوز” المحافظة “كما تعلمون، إنهم (الأوكرانيون) يخسرون الأراضي”.

      ووصف ترامب نقل الأسلحة إلى كييف بقيمة 350 مليار دولار في عهد الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة جو بايدن بأنه أمر سخيف.

      وتذكر الرئيس الأمريكي توبيخه فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في بداية ولايته، في فبراير 2025، قائلا إن زيلينسكي تصرف بعدوانية.

      وفي الوقت ذاته، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ترغب في تسوية النزاع في أوكرانيا.

      ويبقى ملف التسوية الأوكرانية معلقا بين الجهود الدبلوماسية المتوقفة مؤقتا، والعمليات العسكرية المستمرة على الأرض، فيما تتصدر أزمات أخرى جدول أعمال القوى الكبرى.

      المصدر: روسيا اليوم

      IAEA تفيد بوجود أضرار في معدات مختبر محطة زابوروجيه بعد هجوم أوكراني

      وزير الخزانة الأمريكي يحث الصين على تكثيف جهودها لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز

      واشنطن بوست : البيت الأبيض يستعد للهزيمة المحتملة للجمهوريين في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر

