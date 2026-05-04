عراقجي: العمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز والمضيق لن يعود إلى وضعه السابق

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال تقرير رفعه إلى أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، أن إيران تعمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق.

وقدّم عراقجي في الاجتماع تقريرًا حول أنشطة وخطط وإجراءات جهاز السياسة الخارجية خلال حرب الأربعين يومًا وما بعدها وحتى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بملف المفاوضات.

وأشار عراقجي، في معرض حديثه عن المكانة المتميزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الحرب الأخيرة وتغيّر نظرة العالم إلى الشعب الإيراني عقب صموده في حرب الأربعين يومًا، إلى أنه على الرغم من بعض الخسائر، فقد جلبت الحرب الأخيرة بركاتٍ جمة بفضل دماء القائد الشهيد والشهداء الآخرين، مؤكدًا أن من واجب طهران فهم هذه المكتسبات وحمايتها.

وأكد أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تغيّرت كثيرًا عما كانت عليه قبل حرب الأربعين يومًا، وأن العالم بات ينظر إليها كقوة عظمى وهامة، موضحًا أن العدو ظن أن إيران قد ضعفت، لكنه رأى خلال الحرب أن إيران وقفت في وجه أكبر قوة مسلحة في العالم وفي وجه قوتين نوويتين وأفشلتهما في تحقيق أهدافهما.

وأضاف عراقجي أن العمل جارٍ على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق، ولن يُسمح بمرور السفن المعادية.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بأن عراقجي أعلن أن المقاومة هي سر القوة، وأن إيران أصبحت، بفضل دماء القائد الشهيد، لاعبًا إقليميًا رئيسيًا وفاعلًا على الصعيد العالمي، وأن وزارة الخارجية مسؤولة أيضًا عن الحفاظ على مكتسبات الحرب وتعزيزها.

وتابع أن وزير الخارجية عرض من منظور القوى الأخرى حول الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى اعتراف تلك القوى بأنها استهانت بقوة الدولة والقوات المسلحة والمسؤولين الإيرانيين، وأن إيران دولة قوية.

وأوضح رضائي أن عراقجي أكد وجود وحدة وتناغم كاملين بين الجهاز الدبلوماسي والميداني، مدعومين بحضور الشعب في الشوارع، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة غير مسبوقة، وأن جميع مسؤولي الدولة كانوا ولا يزالون متحدين في الممارسة، ويتصرفون طاعةً للمرشد الأعلى للثورة ويخضعون لقراراته.

وأضاف أنه وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، فإن إيران لا تتفاوض حاليًا مع العدو في الملف النووي، وهي على أهبة الاستعداد لأي سيناريو، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.

المصدر: قناة العالم