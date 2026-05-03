طهران تسلّم واشنطن ردًا من 14 بندًا عبر وساطة باكستانية يتضمن ملف مضيق هرمز وإنهاء الحرب

أفادت وكالة “فارس” بأن إيران سلّمت ردًا من 14 بندًا إلى الجانب الأميركي عبر وساطة باكستانية، يتضمن رؤيتها للشروط اللازمة لإنهاء الحرب، في إطار استمرار تبادل الرسائل غير المباشرة بين الطرفين.

وبحسب مصادر نقلتها الوكالة، جاء الرد الإيراني بعد مقترح أميركي سابق مكوّن من 9 بنود، حيث شددت طهران على ما وصفته بخطوطها الحمراء، وقدّمت في المقابل خريطة طريق لإنهاء الحرب.

كما نقلت وكالة “تسنيم” عن مصادر أن المقترح الأميركي تضمّن وقف إطلاق النار لمدة شهرين، فيما ركّز الرد الإيراني على ضرورة إنهاء الحرب خلال 30 يومًا، مع التأكيد على إنهاء التصعيد في مختلف الجبهات، ومنها لبنان، إضافة إلى طرح آلية جديدة تتعلق بمضيق هرمز بدلًا من تمديد وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن المقترح الإيراني يشمل أيضًا ضمانات بعدم الاعتداء، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، إلى جانب دفع تعويضات.

