للمرة الأولى منذ 1991: توقف صادرات النفط الكويتية في أبريل بفعل اضطرابات مضيق هرمز

أفادت منصة “TankerTrackers” بأن الكويت لم تصدر أي كميات من النفط الخام خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، في سابقة هي الأولى منذ نهاية حرب الخليج عام 1991، وسط تداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب بيانات التتبع، بلغت صادرات الكويت من النفط الخام خلال الشهر الماضي صفر برميل، في ظل تعذّر مرور الناقلات عبر المضيق الحيوي، نتيجة التصعيد المرتبط بالحرب والتشديدات البحرية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة “القوة القاهرة” عدة مرات خلال شهري مارس وأبريل، بسبب عدم قدرة الشحنات النفطية والمنتجات المكررة على العبور، وفق ما نقلته تقارير إعلامية متخصصة في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه الكويت بشكل شبه كامل على مضيق هرمز لتصدير نفطها، بخلاف بعض الدول الخليجية الأخرى التي تمتلك بدائل محدودة عبر خطوط أنابيب برية. وقبل الأزمة، كانت صادرات الكويت تمر عبر المضيق بمعدل يقارب 2.6 مليون برميل يوميًا.

ورغم توقف الصادرات خلال أبريل، استمرت تداولات النفط الكويتي في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر البرميل بنحو 6.14 دولارات ليصل إلى 112.32 دولارًا، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ويعكس هذا التوقف حجم التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

المصدر: وكالة تسنيم