الأحد   
   03 05 2026   
   15 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    للمرة الأولى منذ 1991: توقف صادرات النفط الكويتية في أبريل بفعل اضطرابات مضيق هرمز

      أفادت منصة “TankerTrackers” بأن الكويت لم تصدر أي كميات من النفط الخام خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، في سابقة هي الأولى منذ نهاية حرب الخليج عام 1991، وسط تداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

      وبحسب بيانات التتبع، بلغت صادرات الكويت من النفط الخام خلال الشهر الماضي صفر برميل، في ظل تعذّر مرور الناقلات عبر المضيق الحيوي، نتيجة التصعيد المرتبط بالحرب والتشديدات البحرية في المنطقة.

      وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة “القوة القاهرة” عدة مرات خلال شهري مارس وأبريل، بسبب عدم قدرة الشحنات النفطية والمنتجات المكررة على العبور، وفق ما نقلته تقارير إعلامية متخصصة في قطاع الطاقة.

      ويأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه الكويت بشكل شبه كامل على مضيق هرمز لتصدير نفطها، بخلاف بعض الدول الخليجية الأخرى التي تمتلك بدائل محدودة عبر خطوط أنابيب برية. وقبل الأزمة، كانت صادرات الكويت تمر عبر المضيق بمعدل يقارب 2.6 مليون برميل يوميًا.

      ورغم توقف الصادرات خلال أبريل، استمرت تداولات النفط الكويتي في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر البرميل بنحو 6.14 دولارات ليصل إلى 112.32 دولارًا، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

      ويعكس هذا التوقف حجم التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

      المصدر: وكالة تسنيم

      مواضيع ذات صلة

      خسائر بمليارات الدولارات تضرب السياحة العربية وسط تداعيات الحرب وعدم الاستقرار

      خسائر بمليارات الدولارات تضرب السياحة العربية وسط تداعيات الحرب وعدم الاستقرار

      أمريكا | “سبيريت إيرلاينز” توقف رحلاتها نهائيًا وتسرح 17 ألف موظف بسبب ارتفاع أسعار الوقود

      أمريكا | “سبيريت إيرلاينز” توقف رحلاتها نهائيًا وتسرح 17 ألف موظف بسبب ارتفاع أسعار الوقود

      تقرير مصور | من مضيق هرمز… إيران ترسم معادلات الأمن والاستقرار

      تقرير مصور | من مضيق هرمز… إيران ترسم معادلات الأمن والاستقرار