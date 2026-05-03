    دولي

    بكين ترفض العقوبات الأميركية على شركات صينية بسبب النفط الإيراني وتؤكد عدم الامتثال

      أعلنت الصين رفضها الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على خمس شركات صينية على خلفية شرائها النفط الإيراني، مؤكدة أنها لن تعترف بهذه الإجراءات أو تنفذها.

      وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان أن هذه العقوبات “ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها”، معتبرة أنها تقيّد بشكل غير صحيح أنشطة الشركات الصينية الاقتصادية والتجارية مع دول ثالثة.

      وأضافت أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، مجددة موقف بكين الرافض للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة.

      ويأتي ذلك بعد أن فرضت واشنطن، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على شركة صينية قالت إنها استوردت كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني، ما أسهم في تحقيق عائدات بمليارات الدولارات لطهران.

      المصدر: رويترز

