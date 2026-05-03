تظاهرات واسعة في الأراضي المحتلة تطالب بلجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر وتندد بـ”الحرب المستمرة”

شهدت عدة مدن في الأراضي المحتلة، ليل السبت الأحد، تظاهرات مناهضة للحكومة، تصدّرتها تظاهرة حاشدة في ساحة “هبيما” في تل أبيب، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاءت الدعوة إلى الاحتجاجات من ائتلاف يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى جانب حركات معارضة للحكومة، في إطار تصاعد الضغوط الشعبية لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات المرتبطة بتلك الأحداث.

وشارك مئات المتظاهرين في فعاليات نُظمت في عدة مدن، بينها تل أبيب والقدس وحيفا، حيث شهدت بعض المواقع تدخلات من الشرطة لتفريق المحتجين بالقوة، بذريعة الإخلال بالنظام.

وفي تل أبيب، انطلقت المسيرة من ساحة “رابين”، متجهة نحو ساحة “هبيما”، حيث احتشد المتظاهرون وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، في ظل توترات سابقة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي القدس، نُظمت وقفة احتجاجية في ميدان باريس، قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما احتشد متظاهرون في حيفا عند مركز “حوريف”.

كما شهدت مناطق أخرى، بينها كفار سابا وهرتسليا ورحوفوت وكريات طبعون، وقفات احتجاجية عند تقاطعات وجسور رئيسية.

ورفع المتظاهرون مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، إلى جانب شعارات تندد بما وصفوه بـ”الحرب الأبدية”، متهمين رئيس الحكومة بإدارة الصراع بدوافع سياسية، وليس استناداً إلى اعتبارات أمنية.

وتعكس هذه الاحتجاجات اتساع رقعة المعارضة الداخلية، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتزايد الانتقادات لأداء الحكومة في إدارة الأزمات الأمنية والسياسية.

المصدر: وكالة يونيوز