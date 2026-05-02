السبت   
   02 05 2026   
   14 ذو القعدة 1447   
   بيروت 21:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني للمنار: جبهة إيران ولبنان واحدة ووقف العدوان عليه شرط لأي مفاوضات

      أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي نيكزاد، أن «حزب الله روح إيران وإيران روح حزب الله»، مشددًا على وحدة المسار بين الجانبين.

      وقال نيكزاد، في تصريح لقناة «المنار»، إن شرط بلاده واضح في أي مفاوضات سابقة أو مقبلة، ويتمثل في ضمان الوقف الكامل للعدوان على لبنان.

      وأضاف أن «جبهة إيران وجبهة الجنوب اللبناني واحدة ولن نقبل بفصلهما»، معتبرًا أن إغلاق مضيق هرمز جاء «حتى ينعم اللبنانيون بالسلام»، وشدد على ان التحكم بمضيق هرمز حق لإيران وخط أحمر لا رجعة عنه وسنتفق مع دول المنطقة بشأنه.

      وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أخطأ بقراره شن عدوان على إيران»، مضيفًا أنه «يواجه اليوم خيبات متتالية، وسيتحسرون على برميل النفط عند 120 دولارًا».

      المصدر: موقع المنار

