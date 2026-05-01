المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ في بلدة البيّاضة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقنا إصابات مؤكّدة، ما استدعى حضور قوة لإخلائها تحت غطاءٍ دخانيّ كثيف