مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون وسلام يتابعان الأوضاع في الجنوب

قال ‏وزير الاعلام في لبنان بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الخميس إن “رئيس الجمهورية توجه في مستهل الجلسة، بالتعزية الى كل من: معالي وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والبلديات، وقائد الجيش، ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، سائلاً للشهداء الرحمة، ولاهلهم الصبر والعزاء”.

وتابع مرقص “كما توجه بالتحية والتقدير الى عمال لبنان في عيدهم في الأول من أيار، وأشاد بجهودهم ومعتبراً انهم ركيزة لبنان الاقتصادية، وانه من خلال مواصلتهم القيام بعملهم رغم كل الظروف الصعبة والقاسية ومنها الظروف الاقتصادية والمالية، يساهمون في قدرة لبنان على الاستمرار”، وأشار الى ان “الحكومة تقف الى جانبهم وتحاول مساندتهم قدر المستطاع، وفق الإمكانات المتاحة”.

‏وقال مرقص إن “الرئيس عون تابع ورئيس الحكومة الأوضاع في الجنوب، شدد على انه يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية على الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار”.

المصدر: موقع المنار