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اللواء موسوي: دفاعنا الجوي أثبت أنه سيقف أمام أي تهديد

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي أن “الدفاع الجوي الإيراني لقد أثبت أنه في طليعة الدفاع عن سماء البلاد ويقف ضد أي مستوى من التهديد وسيجعل أعداء الشعب الإيراني يندمون على أخطائهم”.

وقال اللواء موسوي، في تحليله لمجريات العدوان الذي شنّه الكيان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوماً والاستعدادات الحالية، إن “إسقاط طائرات العدو، خاصة بهذا الحجم والعدد، يدل على قدرة وعزیمة وشجاعة رجال الدفاع الجوي الشجعان، وسیسجل في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني”.

وأضاف أن “هذه الإرادة والقدرة والصمود والشجاعة تنبع من الإيمان الراسخ والروح الوطنية والقيادة الذكية والحكيمة للإمام السيد علي الخامنئي والتماسك الوطني والدعم الشامل والمستمر من الشعب الإیراني والإعلام والمرجعيات العلمية والسياسية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها”.

وشدد على ضرورة “تحديث وإعادة تنظيم الأنظمة، واستخدام تكتيكات وتقنيات جديدة، والابتكار بما يتماشى مع تهديدات العدو، والتركيز على المرونة العملياتية، والاستفادة من القدرات والتقنيات العلمية المحلية”.

كما أكد أنه “إذا أراد العدو شنّ العدوان الجديد علی بلدنا الحبيب إيران، فإنه بعون الله سيتلقى ضربات ساحقة أكثر من ذي قبل، وسيعاني هزيمة أکبر من ذي قبل”.

المصدر: ارنا