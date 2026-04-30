مجلة أمريكية: كل سيناريوهات الحرب على إيران تصب ضد واشنطن

حذرت مجلة “أميريكان كونسيرفيتيف” من أن الولايات المتحدة باتت عاجزة عن تحقيق النصر في مواجهتها العسكرية مع إيران، مؤكدة أن جميع سيناريوهات إنهاء هذا النزاع تصب في غير صالح واشنطن.

ودعت المجلة الولايات المتحدة إلى استخلاص الدروس من تاريخها الحافل بالإخفاقات العسكرية، مشيرة إلى أن السؤال الجوهري لم يعد يتعلق بالقدرة على الفوز، بل بالاستعداد للاعتراف بأن النصر الذي تنشده واشنطن أصبح بعيد المنال في ظل المعطيات الراهنة.

واستندت في ذلك إلى سجل أمريكا المتكرر في الإخفاق، من حرب الخليج التي انتهت بالعودة إلى الوضع السابق، مرورا بغزو العراق الذي زاد من “النفوذ الإيراني”، وصولا إلى الانسحاب المهين من أفغانستان.

ولفتت المجلة إلى أن واشنطن أخفقت في تغيير السلوك الإيراني منذ عام 1979 رغم موجات العقوبات المتتالية والعمليات الاستخباراتية وتوجيه العراق ضد طهران في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أن القوة الجوية والعقوبات وحدها لن تفضي إلى تغيير النظام أو إجهاض البرنامج النووي الإيراني نهائيا.

وحذرت من أن أي عودة إلى الوضع الراهن ستعزز النفوذ الإيراني وترغم دول الخليج على تنويع تحالفاتها، فيما قد تتوسع الصين والهند في حضورهما الدبلوماسي بالمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شرعتا في الـ28 من فبراير الماضي في شن ضربات عسكرية على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وفي الثامن من أبريل، أعلن عن وقف لإطلاق النار لأسبوعين، غير أن مفاوضات إسلام آباد التي أعقبته انتهت دون أي اختراق دبلوماسي.

وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة، مشترطا تقديم طهران مقترحات جدية لتسوية النزاع شرطا لاستمرار المسار التفاوضي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية + أميريكان كونسيرفيتيف