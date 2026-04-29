اعمال بلدية لتأهيل الطرقات ورفع الركام بعد العدوان

استأنفت بلدية الشويفات الأعمال في محلة طريق صيدا القديمة، بعد تحسّن الأوضاع ميدانيًا، ضمن خطة استكمال تأهيل الطريق.

وباشرت الفرق المختصة تثبيت المسامير الأرضية لتحديد جانبي الطريق، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التخطيط لاحقًا.

في الجنوب تتواصل جهود بلدية جبشيت – النبطية، بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية وأبناء البلدة، في تنفيذ أعمال رفع الركام من الطرقات الرئيسية والمحال التجارية التي أعادت فتح أبوابها.

وتندرج هذه الأعمال ضمن مساعي إعادة الحياة تدريجيًا إلى البلدة وتسهيل حركة الأهالي واستئناف النشاط اليومي.

الى ذلك أعلنت بلدية معروب – صور، في وقت سابق، تأمين عدد من ربطات الخبز وتوزيعها مجانًا على الأهالي المتواجدين في البلدة، في إطار دعم العائلات وتلبية الحاجات الأساسية.

وأشارت البلدية إلى أنّ الكميات تمّ توزيعها على الراغبين داخل البلدة.