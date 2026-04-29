الأربعاء   
   29 04 2026   
   11 ذو القعدة 1447   
   بيروت 12:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    النائب فضل الله: سنسقط محاولة العدو اقامة حزام أمني على أرضنا واستنساخ لحد جديد بتضحيات المقاومة وصمود شعبنا

      قال عضو كتلة الوقاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب:”نجدد التأكيد أن محاولة العدو اقامة حزام أمني على أرضنا واستنساخ انطوان لحد جديد في المنطقة سنسقطها بتضحيات المقاومة وصمود شعبنا، وأمام مشهد القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية على السلطة وأدواتها الخروج الفوري من الخيارات التنازلية والكف عن خطاب التحريض والتخوين واستعداء جزء كبير من اللبنانيين، لما يؤديه من خدمة للعدو من جهة، وتهديده للاستقرار وصيغة لبنان التشاركية التي كرسها اتفاق الطائف من جهة أخرى، وهذا كله يفقد هذه السلطة دورها وشرعيتها المنصوص عليها في مقدمة الدستور، ويجعلها فريقا منحازا إلى خيارات ضد أغلبية شعبها، ومهما حاولت لن تحصل على غطاء وطني لمفاوضاتها المباشرة مع العدو، الحل المطلوب واضح، وهو عودة السلطة إلى شعبها بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته”.

      المصدر: موقع المنار

      النائب حسن فضل الله: نرفض اي تدخل خارجي لفرض التمديد للمجلس النيابي ونحن مع إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية

      النائب حسن فضل الله: الحكومة تسير عكس السير في الجنوب، وقراراتها الضرائبية مرفوضة

      تقرير مصور | النائب حسن فضل الله: تصويت الوفاء للمقاومة حسم إقرار الموازنة بعد تعهدات حكومية