العدو يقلّص مدة هبوط مروحياته في جنوب لبنان هرباً من مسيّرات المقاومة

يتجه جيش العدو الإسرائيلي إلى تعديل إجراءاته الميدانية في جنوب لبنان، للحد من مخاطر استهداف مروحياته وتجمعات جنوده بمسيرات المقاومة، حسبما أفادت وسائل إعلامه.

وفي السياق، ذكرت إذاعة جيش العدو أن الجيش قرر تقليص مدة هبوط مروحياته داخل لبنان، بهدف الحد من احتمال تمكّن حزب الله من تحديد مواقعها واستهدافها، ولا سيما خلال عمليات إجلاء الجرحى.

وأشارت إلى أن ممثلي الجيش عرضوا، خلال جلسة استماع سرية في الكنيست هذا الأسبوع، مجموعة تدابير لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها الحزب.

وبحسب الإذاعة العبرية، تشمل الإجراءات «إدخال تحسينات على الأسلحة الشخصية للجنود لزيادة قدرتهم على إصابة المسيّرات، عبر توفير مناظير خاصة وذخيرة شظايا، مما يزيد فرص إصابة المسيرات».

وأكدت الإذاعة أنه تقرر تقليص أوقات هبوط المروحيات داخل لبنان قدر الإمكان لإجلاء جرحى، وذلك للحد من احتمال تمكن حزب الله من تحديد موقع المروحية ومحاولة إلحاق الضرر بها.

جاء ذلك ضمن سلسلة تدابير أقرها جيش الاحتلال، عقب استهداف المقاومة لتجمعاته وآلياته على نحو كبير في جنوب لبنان، ما أسفر حسب إعلام العدو عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 جندي خلال أسبوع واحد فقط، من ضمنها جرحى العمليات الميدانية.

مصادر عسكرية إسرائيلية تقرّ بأن هذا التهديد لم يُواجه بالجاهزية المطلوبة. ونقل موقع «i24NEWS» عن مصدر أمني كبير أن «الطائرات المسيّرة المفخخة شكّلت مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة، ولم نستعدّ بشكل كافٍ لها»، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال بدأ تدريبات محدودة فقط مع بداية الحملة. هذا الإقرار يتقاطع مع ما أوردته قناة «كان» العبرية عن مصادر أمنية أقرّت بأن التهديد «معروف منذ أربع سنوات، لكن الاستعداد له كان ناقصاً، والآن ندفع الثمن».

هذا الواقع فرض على قوات العدو الإسرائيلي إجراءات ميدانية توصف بالمرتجلة. وبحسب دورون كدوش، لجأت بعض الوحدات إلى نشر شبكات فوق المواقع العسكرية لاعتراض المسيّرات، في حين تقتصر التعليمات العملياتية في كثير من الأحيان على «اليقظة وإطلاق النار عند الرصد». هذه المحدودية في الوسائل دفعت قادة ميدانيين إلى التعبير عن «إحباط كبير»، وفق ما نقلته إذاعة جيش العدو، مع تأكيد أحد الضباط أن «ليس هناك الكثير مما يمكن فعله حيال هذا التهديد».

المصدر: إعلام العدو