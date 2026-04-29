تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوى في ولايته الحالية وسط الحرب على إيران

أظهر استطلاع جديد أجرته “وكالة رويترز” تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها خلال ولايته الحالية، في ظل تزايد استياء الأميركيين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران. وبيّن الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى الاثنين، أن 34% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب، انخفاضاً من 36% في استطلاع سابق أُجري بين 15 و20 إبريل/ نيسان. وشمل الاستطلاع 1269 بالغاً أميركياً، بينهم 1014 ناخبين مسجلين، مع هامش خطأ يبلغ ثلاث نقاط مئوية.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، تراجعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ، بعدما كانت تبلغ 47%، خصوصاً عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة، وقد أظهر الاستطلاع أن 22% فقط من المشاركين يوافقون على أداء ترامب في ملف تكلفة المعيشة، مقارنة بـ25% في الاستطلاع السابق.

ورغم استمرار دعم القاعدة الجمهورية لترامب بنسبة 78%، فإن 41% من الجمهوريين أبدوا استياءهم من تعامله مع أزمة غلاء المعيشة. في المقابل، أظهر الناخبون المستقلون، وهم عنصر حاسم في الانتخابات، ميلاً نحو الديمقراطيين بفارق 14 نقطة، بنسبة 34% مقابل 20%، بينما قال ربع المشاركين إنهم لم يحسموا خياراتهم بعد.

ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعاً بأكثر من 40%، لتصل إلى نحو 4.18 دولارات للغالون منذ بدء الهجمات على إيران، التي ردت بإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل نحو خُمس تجارة النفط العالمية، وهو ما أسهم في زيادة الأعباء على الأسر الأميركية، وأثار قلقاً داخل الحزب الجمهوري من احتمال فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان ترامب قد فاز في انتخابات 2024 على خلفية وعود بخفض الأسعار بعد سنوات من التضخم في عهد سلفه جو بايدن، إلا أن نسبة التأييد لأدائه الاقتصادي تراجعت حالياً إلى 27%، وهي أدنى من أي مستوى سجله خلال ولايته الأولى (2017–2021)، بل وأقل من أدنى مستويات بايدن. وخلال ولايته الأولى، حافظ ترامب على شعبية تدور حول 40% لفترات طويلة، بينما يظل مستواه الحالي قريباً من أدنى نسبة سجلها سابقاً عند 33%.

المصدر: رويترز