    عربي وإقليمي

    الخارجية اليمنية: حل الوضع في هرمز يكمن في إنهاء العدوان على إيران ونحن لسنا على الحياد

      أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن حل الوضع في مضيق هرمز يكمن في إنهاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران.

      وشددت الوزارة على شرعية إجراءات إيران في مضيق هرمز وحق الدول في تقييد الملاحة في مياهها الإقليمية لمواجهة التهديدات الأمنية.

      كما أدانت ما وصفته بالقرصنة الأمريكية في خليج عُمان والاعتداءات على السفن التجارية الإيرانية واحتجاز طواقمها.

      وحذّرت الوزارة من مغبة انزلاق المتربصين من خارج المنطقة إلى خطوات من شأنها زيادة تعقيد الوضع والإضرار بالاقتصاد العالمي نتيجة ما وصفته بـ”همجية ترامب وشركائه الصهاينة”.

      وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن اليمن ليس على الحياد تجاه ما يجري من اعتداءات على إيران ولبنان وفلسطين، مشيرة إلى أن موقفه واضح ومعلن وصريح.

      المصدر: المسيرة نت

