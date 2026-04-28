العميد طلائي: تنظيم حركة السفن بعد الحرب وفق بروتوكولات تحمي الأمن الإيران

أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني، العميد رضا طلائي، أنه سيتم العمل على تنظيم حركة مرور السفن التجارية بسلاسة بعد انتهاء الحرب، مع الالتزام ببروتوكولات لا تعرض أمن إيران للخطر.

وقال العميد رضا طلائي، في كلمته خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إن قواعد الولايات المتحدة في الدول المجاورة كان لها دور كبير في دعم ما وصفه بـ«العدوان».

وأشار إلى أن دول الجوار التي شاركت في الحرب، تعهّدت مسبقاً بعدم السماح للدول الثالثة باستخدام تلك القواعد ضد إيران.

وأكد أن استهداف إيران من تلك القواعد جعلها، وفق تعبيره، «أهدافاً مشروعة» للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي سياق حديثه، انتقد طلائي تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إنه يتحدث عن الاستيلاء على موارد الدول الأخرى ومحو الحضارات وتغيير الأنظمة القانونية، مشيراً إلى ما حدث في فنزويلا، ومعتبراً أن الولايات المتحدة «أصبحت مصابة بجنون العظمة».

وحذّر مساعد وزير الدفاع الإيراني من أن استمرار هذا النهج وهيمنته «سيضع العالم على حافة حالة خطيرة وغير قابلة للسيطرة أو التنبؤ».

المصدر: وكالة مهر