جرحى من الجيش اللبناني ومفقودون من الدفاع المدني في اعتداء صهيوني على مجدل زون

افاد مراسل المنار عن سقوط جرحى من الجيش اللبناني ومفقودين من الدفاع المدني اللبناني بعد اعتداء اسرائيلي عليهم بقذيفة اطلقتها دبابة ميركافا وصاروخين من مسيرة، اثناء تنفيذهم عملية اجلاء جرحى من مبنى استهدفه الطيران الحربي في مجدلزون عصر اليوم.

وأعلن الجيش اللبناني، عبر منصة “أكس” “إصابة عسكريَّين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معاد لدورية للجيش، مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون – صور، أثناء عملية إنقاذ مواطنين”.

وصدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

تعرّض عناصر الدفاع المدني للاستهداف أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون.

وقد أدّى هذا الاستهداف إلى احتجاز ثلاثة عناصر تحت الأنقاض، حيث تواصل فرق الدفاع المدني في هذه الأثناء، بالاشتراك مع الجيش اللبناني، للعمل على إخلائهم.

المصدر: موقع المنار