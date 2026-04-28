هيئة علماء المسلمين: لا للتطبيع مع قتلة الأنبياء والأبرياء والأطفال والنساء

اكدت هيئة علماء المسلمين في لبنان ان “التطبيع خيانة”، وشددت على ما يلي:

لا للتطبيع مع قتلة الأنبياء والأبرياء والأطفال والنساء.

لا للتطبيع مع الاحتلال.

لا للتطبيع مع منتهكي الحرمات والمقدسات.

لا لكل أشكال التطبيع، المجاني والمشروط والمفروض.

التطبيع زاد الاختراق الأمني للشعوب، والعجز الاقتصادي للدول، والوهن العربي تجاه فلسطين.

إن دعوات التطبيع وفي ظل العدوان المتمادي على غزّة والضفة ولبنان وسورية واليمن، خيانة موصوفة للدين والأمة والوطن.

لا حلّ لشعوب المنطقة إلا بالعودة إلى الله، والتمسّك بدينها وبندقيتها، وتماسك جبهتها الإيمانية في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، واقتناص الفرص التاريخية.

وفي هذا السياق اكدت هيئة علماء المسلمين في لبنان على فتاوى تحريم التطبيع وتجريمه، والمُحاسبة القانونية والشعبية لمن يعمل على ترويجه، ووجوب التصدي له بكل الوسائل المشروعة، وصولا إلى التحرير الكامل من رجس الاحتلال.