الثلاثاء   
   28 04 2026   
   10 ذو القعدة 1447   
   بيروت 15:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بلدية صيدا دعت السكان ضمن نطاقها للتصريح عن ممتلكاتهم المتضررة جراء العدوان

      دعت بلدية صيدا، في بيان، المواطنين الذين تضرّرت ممتلكاتهم (ضمن نطاق البلدية الاداري)، سواء الوحدات السكنية أو غير السكنية (محال تجارية، مؤسسات، مستودعات، وغيرها)، إلى المبادرة بشكل عاجل إلى تعبئة الاستمارة الخاصة بالأضرار، وفق النموذج المعتمد المرفق في الرابط، وذلك في إطار حرص البلدية على توثيق الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت المدينة بعد تاريخ ٢\٣\٢٠٢٦، واستنادًا إلى الحاجة لتحديث قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تمهيدًا لمتابعة الملفات مع الجهات المختصة والمعنية بالتعويض وإعادة التأهيل، وبناءً على التنسيق والتعاون مع مجلس الجنوب. https://forms.office.com/r/S4LVr2wY8K

      وتشمل عملية التسجيل مختلف أنواع الأضرار، بما في ذلك الأضرار الكلية أو الجزئية في المباني و الأضرار في المنشآت التجارية والخدماتية.

      وتمنت البلدية، تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، لا سيما المعلومات الشخصية، موقع العقار، ونوع الضرر، واشارت الى ان هذه الخطوة تُعدّ ضرورية لإدراج الأضرار ضمن السجلات الرسمية المعتمدة، مؤكدة “التزامها الكامل متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات الرسمية والدولية، بما يضمن حفظ حقوق المتضرّرين والعمل على تأمين الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.

