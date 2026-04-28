العدو الصهيوني يواصل خرق وقف اطلاق النار

واصل العدو الصهيوني خرق وقف اطلاق النار بالقصف والغارات على بلدات جنوبية وجدد توسيع نطاق الاعتداءات الى اماكن جديدة خارج ما اسماه “الخط الدفاعي” ، كما اصدر تهديدا بالاخلاء الى بلدات جنوبية في امعان سافر بانتهاك الهدنة المؤقتة، في وقت تواصل المقاومة فيه الرد على خرق وقف اطلاق النار لردع تمادي العدو وفرض معادلات تمنع استقراره في اي منطقة جنوبية.

وافاد مراسل المنار ان الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدات تبنين، جبال البطم، برعشيت وشقرا.

العدو استهدف بعدة قذائف مدفعية بلدة كونين كما استهدف المنطقة الواقعة بيت بلدتي برعشيت وشقرا بالقذائف الفوسفورية.



وافاد مراسل المنار ان مسيرة معادية اغارت على بلدة مجدلزون. واغارت مسيرة على المنطقة الواقعة بين برج الشمالي والحوش قرب مدينة صور. واستهدف الطيران المسير المعادي دراجة نارية في بلدة المنصوري.



الى ذلك وجه جيش العدو تهديداً بالإخلاء لـ 16 بلدة جنوب لبنان، والبلدات المهددة هي: الغندورية، برج قلاويه، قلاويه، الصوانة، الجميجمة، صفد البطيخ، برعشيت، شقرا، عيتا الجبل، تبنين، السلطانية، بير السلاسل، كفردونين، خربة سلم، سلعا ودير كيفا.

