الرئيس بري يستبعد عقد أي لقاء رئاسي قريباً ويحذر من محاولة العبث بسعر صرف الليرة

نقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري أن «كل شيء متوقف ولا بحث في أي أمر بانتظار وقف إطلاق النار الذي عملنا المستحيل للوصول اليه»، مستبعداً عقد أي لقاء رئاسي قريباً.

وحول ما تضمنه بيان رئيس الجمهورية أمس حول ضرورة وقف إطلاق النار قبل المفاوضات وأن الدولة اللبنانية غير معنية بأي كلام آخر، أحال بري سائليه إلى رئيس الجمهورية قائلاً: «إسألوه»! وأضاف: «أين هو وقف إطلاق النار اليوم».

وحول ما إذا كان تم الاتفاق مع الموفد السعودي حول تعديل حكومي أو تعديل في أداء الحكومة، كرر بري: «الأولوية لوقف إطلاق النار، والحكومة جامدة كجمود لبنان».

ونقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس أن الآمال لا تزال معلّقة على «شيء ما جدي» في المفاوضات الأميركية – الايرانية في إسلام آباد.

كما حذر من أي محاولة للعبث بسعر صرف الليرة لما لذلك من انعكاسات كارثية على البلد.

المصدر: جريدة الاخبار