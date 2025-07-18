عربي وإقليمي

عشرات الشهداء والجرحى بحرب الإبادة الصهيونية على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ651 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الجمعة”، وتابعت “كما ارتقى 5 شهداء بينهم 3 نساء وطفل،وأصيب نحو 20 آخرين، في قصف الاحتلال خيام نازحين في مواصي خانيونس، جنوبي القطاع”.

بدوره، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني “انتشال شهيدين وإصابات، جراء قصف الاحتلال مدرسة الحناوى وسجن أصداء في الحي اليابانى شمال مدينة خانيونس، جنوبي القطاع”.

وقد أعلنت المصادر ان “جيش الاحتلال نسف منازل سكنية شرق مدينة غزة”، وتابعت “أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على المنازل في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.

وقالت المصادر إن “طيران الاحتلال قصف الخميس أكثر من 5 منازل في منطقة الغباري، بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة”، وتابعت ان “6 مواطنين أُصيبوا بقصف مدفعي استهدف كنيسة دير اللاتين في البلدة القديمة”، واشارت الى “وجود إصابتين بحالة خطيرة جدا، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة”.

بدورها، أفادت طواقم الدفاع المدني “بانتشال شهيدين ونقل إصابة، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمواطنين قرب برج الاندلس بمنطقة الكرامة”، واضافت “وصلت شهيدة طفلة وعدد من الإصابات من بينهم أطفال، مجمع ناصر الطبي جراء استهدافهم بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة من نوع كواد كابتر في منطقة أصداء غرب خانيونس”.

وقالت المصادر إنه “في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة، وصل ٥ شهداء لمجمع الشفاء في قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين في المنطقة”، واضافت “وصل شهيدان لمجمع الشفاء في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب محطة بهلول شمال غرب مدينة غزة”، واضافت “كما وصل مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 94 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال) و367 إصابة، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي الخميس حول شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي إنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 58 ألفًا و667 شهيدًا بالإضافة إلى 139 ألفًا و974 جرحى بإصابات متفاوتة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام