ايران | فعاليات ليلية متواصلة في خرم آباد تعبّر عن الثقة بقدرة البلاد على مواجهة الاعداء و التمسّك بالثوابت الوطنية

شارك أهالي مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان غرب إيران، في فعالية جماهيرية ضمن الليلة الثامنة والخمسين من التحركات الشعبية، الدعمة للقيادة والقوات المسلّحة في مواجهة التهديدات الخارجية.

وشهدت الفعالية تجمعًا حاشداً للمواطنين، الذين عبّروا عن ثقتهم بقوّة بلادهم وقدرتها على مواجهة الاعداء عبر التمسّك بالثوابت والوحدة الوطنية، والاستعداد للتضحية في سبيل سيادة البلاد وحقوقها.

ورفع المشاركون الأعلام الايرانية ورايات حزب الله، ورددوا الشعارات المؤيدة لقيادة الجمهورية الاسلامية وقواتها المسلحة لمواجهة العدوان، كما أعربوا عن دعمهم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتضامنهم مع معاناة الشعبين.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة تجمعات متواصلة تشهدها عدة مدن إيرانية، تعكس استمرار الحضور الشعبي ومشاركة مختلف الشرائح، بما فيها الأوساط الجامعية، في التعبير عن مواقفهم إزاء التطورات الجارية.

المصدر: وكالة يونيوز