الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 18 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

“شام أف أم”.. موسم الهجرة إلى بيروت

جورج عبد الله إلى الحرية حذرٌ من عرقلة سياسية لمنع إطلاق سراحه

40 مليون دولار تعيد 7 آلاف أسرة إلى منازلها في الضاحية

متى يستيقظ نواف سلام؟

“إسرائيل” باقية هذه سورية “الوظيفية”

تشاؤم تركي بالمستقبل: سورية تنسَلّ من أيدينا

صحيفة البناء:

الحرب لم تتوقف في جبل العرب وتهجير متبادل وفرز ديمغرافي وانتقام دموي

ردود الأفعال الدولية والبيان العربي التركي على العدوان كلام لا يردع الاحتلال

جورج عبد الله ينتصر بموجات الطوفان ويبصر الحرية قريبًا.. والجمعة في بيروت

صحيفة اللواء:

عون: استقرار لبنان من استقرار سورية.. وخطة طوارئ لمواجهة المخاطر المفاجئة

بلاسخارت: الفرصة المتاحة للبنان ليست مفتوحة واتّصالات مع جنبلاط للحفاظ على التهدئة

انهيار محاولات احتواء المعارك في السويداء وتهجري متبادل بين الدروز والبدو

بيان عربي – تركي يشدّد على وحدة سورية.. والشرع يتهم “إسرائيل” بالسعي لزعزعة الاستقرار

مسودة جديدة للصفقة.. وقصف كنيسة الكاثوليك بغزّة يحرّك واشنطن وباريس

صحيفة الديار:

هل وقعت السويداء في فخ الخريطة الجديدة؟

قراءة في أبعاد التدخل “الإسرائيلي”

استنفار أمني وسياسي “لنأي” لبنان عن الفتنة السورية

تبريرات “إسرائيلية” مقلقة لعدوانها.. هل تمهّد للتصعيد؟

صحيفة الجمهورية:

الدولة بين سقفي آب وتشرين

لبنان للانتعاش بالقنب الهندي

بين لبنان وبلاد الشام

ماذا كشف قيادي فلسطيني عن مصير سلاح المخيمات؟

تبدل المشهد في لبنان.. فهل تتبدل الأولويات؟

صحيفة النهار:

لبنان يحتوي تمدّد التوّتر السوري داخل أراضيه

الأرض على حافة الغليان

حدود “إسرائيل” نتنياهو يرسمها بالنار في سورية

صحيفة الشرق:

أسعار الذهب تنخفض

مجلس الوزراء عين الهيئتين الناظمتين للقنب الهندي وللطيران المدني

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-قالت مصادر مالية إنّه ليس لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أي ملف تجاوزات قانونية يمكن أن تنسب لجمعية القرض الحسن ويبنى عليها نقاش قانوني ينتهي بقرار حظر التعامل مع الجمعيّة والإيحاء بأنها جمعية مخالفة للقانون، خصوصًا أن مصرف لبنان لم يتخّذ أي قرار بحق المصارف التي أضاعت أموال المودعين وتصرّفت بها على هواها، خصوصًا مع التحويلات التي جرت خلسة واستنسابية بعد أزمة 2019، وبينما توقفت المصارف التي تحظى بدعم مصرف لبنان عن القيام بواجباتها القانونية بحق مودعيها تميّز القرض الحسن بحفظ أموال مودعيه وهم لبنانيّون على مصرف لبنان أن يهتم لأمرهم أسوة بمسؤوليته عن مودعين سواهم والانتقام من القرض الحسن لحساب المصارف المخالفة للقانون إساءة لمعيار القانون الذي يقوم على ملاحقة المخالف وليس ملاحقة القائم بواجبه، أما أن يكون القرار سياسيًا تلبية لطلب دولة أجنبية تصفي حسابات “إسرائيل” مع بيئة المقاومة فتلك إساءة أخرى يرتكبها مصرف لبنان بحق نفسه وهي علامة على أن حاكميّة المصرف تضع السياسة مكان القانون وتلك أسوًا إشارة توجهها السلطات المالية في أي بلد للأسواق المالية سوف تكون تداعياتها خطيرة لاحقًا بانعدام الثقة.

كواليس

-قال خبراء إستراتيجيون إن ما لفت الانتباه خلال ما شهدته سورية خصوصًا الغارات “الإسرائيليّة” على دمشق واستهداف مقار سيادية مثل القصر الرئاسي ووزارة الدفاع هو الموقف التركي المتفرّج بما يكشف توازن قوى تركي “إسرائيلي” في معادلات سورية يجعل سورية مستباحة أمام أي معادلات “إسرائيلية” طالما أن تركيا تمثل المظلة الأمنيّة الإستراتيجيّة للنظام الجديد في سورية، وكما أن التنازلات السياسيّة السوريّة أمام “إسرائيل” لم تنفع في تفادي الاعتداءات المتمادية وبلوغها مستوى غير مسبوق، فإن قدرة “إسرائيل” سوف تزيد على فرض المزيد من التنازلات الأمنيّة والإستراتيجيّة في ظلّ التحقق من حجم الضعف التركيّ.

صحيفة اللواء:

همس:

سمع ممثلون في مناسبة وطنية لدولة أوروبية صديقة، إشارات إيجابية حول التمديد لليونيفيل، وعمل اللجنة المعنية بوقف النار جنوبًا.

غمز:

جرى حصر الآليات في ما يتعلق بالرد اللبناني على ورقة براك الجديدة، وعدم إثارة الموضوع في كلّ جلسة لمجلس الوزراء.



لغز:



تضغط لجنة أهالي المتضرِّرين من انفجار مرفأ بيروت، على صدور القرار الاتهامي بالقضية قبل الرابع من آب المقبل.

صحيفة الجمهورية:

شكا أحد الوزراء من أن روتين المواعيد وإلحاح أصحاب المصالح الخاصة على مقابلته والوساطات وزيارات المجاملة، تستهلك 90 بالمئة من وقت الإنتاج.

رأى قطب سياسي أن تسريب فكرة تأجيل استحقاق كبير ليس بريئًا، وأن أكثر من طرف قد يرى فيه مصلحة له.

المصدر: صحف