الإثنين   
   27 04 2026   
   9 ذو القعدة 1447   
   بيروت 23:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد المستشار الألماني: الغرب عاجز عن فهم قوة شعبنا

      قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام محسن أجئي “المستشار الألماني أذعن بشكل صحيح بأن أمريكا أُذِلَّت أمام إيران”.

      وأضاف أَجئي، الاثنين “هذا الشخص هو نفسه الذي ادّعى بعد أربعة أيام من انقلاب العدو الفاشل في كانون الثاني/يناير الماضي أنه لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع على نهاية عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

      وتابع أَجئي “نعم، جهاز السياسة والرؤية السياسية في الغرب بهذا المستوى من العجز والفشل، فالغربيون لا يزالون عاجزين عن فهم قوة الإيمان والإرادة والصلابة لدى قوى وعناصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمثّل كل فرد من أفراد الشعب الإيراني”.

      المصدر: موقع المنار

