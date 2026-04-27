ترامب يهاجم الناتو: خذلنا.. حلف مخيب للآمال

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، واصفًا الحلف بأنه “مخيب للآمال” بسبب رفضه دعم واشنطن في اللحظات الحاسمة (في العدوان الأميركي – “الإسرائيلي” على إيران).

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” اليوم الاثنين 27 نيسان/أبريل 2026: “لقد خذلنا الناتو. لقد خدمنا مصالحه لسنوات، وأنفقنا تريليونات الدولارات، وعندما نحتاج إلى القليل من المساعدة، لا نجدها، لذا علينا أن نتذكر ذلك”.

وتعتبر هذه التصريحات أحدث انتقاد لاذع يوجهه ترامب للحلف الأطلسي، حيث كان قد أعرب سابقًا عن شكوكه في قدرة “الناتو” على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهما المنظمة بـ”سوء السلوك” وعدم الفعالية في حال وقوع تهديد عالمي.

وادعى ترامب أنه يفكر جديًا في الانسحاب من الحلف بعد رفضه المشاركة في العملية العسكرية الأميركية ضد إيران.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة عدواناً مشترك مع “إسرائيل” ضد إيران، مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.

كانت العلاقة بين ترامب وحلف الناتو متوترة منذ فترة ولايته الأولى، حيث اتهم الحلفاء الأوروبيين بعدم الالتزام بتعهداتهم بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، كما هدد أكثر من مرة بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف إذا لم يتحسن الأداء الأوروبي.

في المقابل، كانت دول أوروبية عدة قد أعربت عن قلقها من تردد الولايات المتحدة في الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة “الناتو”، خاصة في ضوء الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.

يأتي هذا التصعيد الخطابي في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة انقسامًا داخل الحلف حول المشاركة في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة. فقد أبدت ألمانيا وفرنسا تحفظات على المشاركة المباشرة في الحرب إلى جانب واشنطن، بينما شاركت بريطانيا بشكل محدود إلى جانب الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وأعلن الأمين العام لـ”الناتو” مارك روته في آذار/مارس الماضي أن الحلف لن يكون طرفًا في حرب أميركية على إيران، مما زاد من الإحباط لدى إدارة ترامب.

