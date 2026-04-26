ترامب: المشتبه بمحاولة اقتحام عشاء البيت الأبيض كتب بياناً “مناهضاً للمسيحية”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنّ المشتبه به الذي أُلقي القبض عليه بعد محاولته اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي كان يحضره، كتب بياناً “مناهضاً جداً للمسيحية”.

وأضاف ترامب، في مكالمة هاتفية مع شبكة “فوكس نيوز”، “عندما تقرأون بيانه، ستجدون أنّه يكره المسيحية”، واصفاً المهاجم بأنّه “مضطرب للغاية بشكل واضح”. وتابع الرئيس الأميركي: “إنه يكره المسيحيين، إنها كراهية عميقة”.

وكان مسلّح قد حاول اقتحام القاعة التي كانت تُقام فيها مأدبة العشاء في أحد فنادق واشنطن الكبرى، ما دفع أجهزة الأمن إلى إجلاء الرئيس الأميركي ومسؤولين آخرين على وجه السرعة.

وقال المدعي العام تود بلانش، إنّه بناءً على المعلومات الأولية، يعتقد المحققون أن الرجل “كان يستهدف أعضاء في الإدارة”.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المشتبه به يُدعى كول توماس آلن (31 عاماً) من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس.

وأكد ترامب أن لدى المحققين “معلومات موثوقاً بها إلى حدّ كبير عنه”، موضحاً أن الرجل “كان يحمل في قلبه الكثير من الكراهية منذ وقت طويل، وكان مناهضاً جداً للمسيحية”.

من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، التي أُجلِيَت أيضاً من القاعة مساء السبت، في منشور عبر منصة “إكس” الأحد، إن ما كان يُفترض أن يكون سهرة ودية يُلقي فيها الرئيس ترامب النكات ويحتفي بحرية التعبير، “حوّله مجرم منحرف إلى مناسبة لمحاولة اغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي إدارة ترامب”.

المصدر: أ.ف.ب.