    كيان العدو

    اعلام العدو:اصابة اربعة جنود اسرائيليين بجراح خطيرة في هجوم ضدهم في جنوب لبنان

      افاد اعلام العدو اليوم الاحد عن اصابة اربعة جنود اسرائيليين بجراح خطيرة في هجوم ضدهم في جنوب لبنان.

      واضافت وسائل إعلام إسرائيلية ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء استهداف قوة إسرائيلية بمحلّقة مفخخة جنوبي لبنان.

      وكانت المقاومة الإسلامية قد اعلنت صباح اليوم عن استهدفها عند السّاعة 10:10صباحا قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

      وفي اطار تهديدات العدو، وجه الاحتلال تهديداً لأهالي بلدات ميفدون وشوكين ويحمر وأرنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفر تبنيت بضرورة مغادرتها.

      المصدر: مواقع

      7 شهداء في غارات العدو أمس

      بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة آلية هندسية إسرائيلية في بلدة رشاف الجنوبية

      استناداً إلى حقها في دحر الاحتلال.. المقاومة الإسلامية تنفذ 5 عمليات ضد العدو في جنوب لبنان

