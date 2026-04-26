“سي بي أس نيوز”: الحرب على إيران تُلحق أضراراً بالاقتصاد الأميركي وترفع التضخم وأسعار الطاقة



أفاد تقرير لشبكة “سي بي أس نيوز” بأن الحرب على إيران ألحقت أضراراً بالاقتصاد الأميركي، وسط توقعات اقتصادية باستمرار تداعياتها لفترة طويلة.



وأشار التقرير إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، وزيادة الضغوط على سوق الإسكان، ورفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.



وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة “موديز أناليتكس”، مارك زاندي، إن “الضرر قد وقع بالفعل”، مشيراً إلى أن أسعار النفط لن تتراجع قريباً.



وأوضح التقرير أن الحرب أدت إلى تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخام بشكل حاد.



وبلغ سعر خام برنت نحو 105 دولارات للبرميل، بزيادة تقارب 44% مقارنةً بما قبل اندلاع الحرب.



وتوقّع خبراء اقتصاديون أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة، خلال الأشهر المقبلة، وأن يبقى عند مستويات مرتفعة طوال عام 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.



وبلغ مؤشر أسعار المستهلك 3.3% على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يصل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى نحو 4% بنهاية العام، وفق تقديرات خبراء.



وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، في ظل اعتماد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على الاستهلاك.



كما توقّع خبراء أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.8% خلال العام، مقارنةً بـ2.1% في 2025.



ولفت التقرير إلى أن الحرب ليست العامل الوحيد، إذ تسهم تحولات سوق العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الجمركية لإدارة دونالد ترامب، في زيادة حالة الغموض وارتفاع التكاليف.

المصدر: الميادين