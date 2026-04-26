إعلام العدو: صورة الوضع من الشمال واضحة “الجيش الإسرائيلي يغرق في الوحل اللبناني”

تطرح وسائل إعلام العدو الكثير من التساؤلات والانتقادات لأداء حكومة العدو بشخص رئيسها بنيامين نتنياهو لجهة جزّ الكيان في حرب لم تثمر أي نتائج، إن كان في الجمهورية الإسلامية الايرانية أو في لبنان، حيث يغرق جيش العدو في وحله أكثر يوماً بعد يوم.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إنه “رغم الطقس الصيفي في الأيام الأخيرة، فإن صورة الوضع من الشمال واضحة: الجيش الإسرائيلي يغرق في الوحل اللبناني”.

الصحيفة نفسها اشارت إلى أنه “لا يزال عشرات أو مئات من مقاتلي حزب الله يتواجدون داخل المنطقة “الصفراء” في جنوب لبنان، ويعملون بأسلوب حرب العصابات”.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه “رُفِعَت أعلامٌ أمريكية في مستوطنة المطلة، في إشارة إلى أن سكان الشمال يتلقّون التحديثات حول الوضع من واشنطن، وليس من الحكومة الإسرائيلية”.

من جهتها، صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية ذكرت أنه “من الصعب الافتراض أن الهجمات الآن ستردع حزب الله، الذي يثبت قدرة تحمل وتصميم أعلى مما كان متوقعاً قبل الحرب. التنظيم يدرك أن “إسرائيل” هي التي تتعرض للضغط حالياً، ويستغل ذلك لمصلحته”، مضيفة “ليس لـ”إسرائيل” مخرج مريح من الوضع الذي وقعت فيه. لقد وعدت سكان الشمال بتحطيم حزب الله، ولن تفي بهذا الوعد. كما أنها تواجه صعوبة حتى الآن في توفير أمن كامل لهم، وهم معرضون في كل لحظة للتهديد والخطر”.

الصحيفة نفسها أكدت أن “الوضع الحالي في الشمال أسوأ مما كان عليه قبل الحرب مع إيران، آنذاك كانت “إسرائيل” تفعل ما تريد في لبنان، أما الآن فقد تغيرت المعادلة وليس للأفضل”.

المصدر: إعلام العدو