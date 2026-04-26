    دولي

    إجلاء ترامب بعد إطلاق نار في حفل بواشنطن وسط تكرار تهديدات الاغتيال

      أُجلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار، في واقعة جديدة ضمن سلسلة تهديدات ومحاولات استهداف تعرض لها في السنوات الأخيرة.

      وذكرت تقارير إعلامية أن “فرق الحماية تدخلت سريعًا لتأمين ترامب وإبعاده عن موقع الخطر، فيما أعلن أن جهاز الخدمة السرية تمكن من السيطرة على المهاجم الذي يُعتقد أنه تصرف بمفرده”.

      وأشار ترامب إلى أن “الحادث ليس الأول”، لافتًا إلى “تكرار محاولات الاغتيال، ومقرًا بوجود ثغرات أمنية في موقع الحفل.

      وكان ترامب قد نجا من محاولتي اغتيال عام 2024، الأولى خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، والثانية أثناء وجوده في ملعب للغولف بولاية فلوريدا، حيث تم توقيف مشتبه به لاحقًا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

      وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية داخل الولايات المتحدة، وما يرافقها من مخاوف متزايدة بشأن سلامة الشخصيات العامة.

      المصدر: الجزيرة نت

      ترامب يعلق بعد محاولة اغتياله: أنا المستهدف ولا علاقة لإيران.. المبنى غير مؤمن وكان يجب أن أنحني

