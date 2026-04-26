    احتجاجات واسعة في تل أبيب ومناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو

      شهدت عدة مدن في الأراضي المحتلة ، ليل السبت الأحد، تظاهرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تجمع آلاف المتظاهرين مطالبين بتغيير سياسي والدفاع عن استقلالية القضاء.

      وتركزت المظاهرة الرئيسية في ساحة “هابيما” وسط تل أبيب، حيث اجتمع عدد كبير من المحتجين، ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إنهاء الحكم الحالي واستعادة الديمقراطية.

      كما هتف المشاركون ضد الحكومة، مشيرين إلى فشلها في إدارة الأزمات الأمنية والسياسية.

      وتزامنت الاحتجاجات في تل أبيب مع مسيرات أخرى شملت مدن القدس، حيفا، بئر السبع، وبيتاح تكفا، ما يعكس مدى اتساع نطاق الغضب الشعبي تجاه حكومة الاحتلال الحالية.

      وعبر المحتجون عن رفضهم لسياسات اليمين الشعبوي، ورفعوا شعارات تدعو إلى “الأمل والتغيير” بِلغات متعددة.

      وفي القدس، رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف ما وصفوه بسياسات تهجير وهدم في حي سلوان، بالإضافة إلى شعارات تدعو إلى حماية الحقوق في المدينة الشرقية.

      المصدر: وكالة يونيوز

      اعلام العدو : "إسرائيل" لجأت لوقف النار مع حزب الله لأنها عاجزة عن مواجهته.. الجيش لا يستطيع

      "معاريف": نتنياهو يجلب على "إسرائيل" أكبر كارثة مرت عليها

      حرب إيران تربك الداخل الأمريكي وسط تراجع شعبية ترامب وانقسام حاد داخل معسكر "ماغا"

