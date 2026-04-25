تقرير مصور | جسر الدلافة بين الدمار ووعود الإعمار

جسر الدلافة شريان حيوي ينتظر إعادة الإحياء ليس مجرد معبرٍ إسمنتي، بل نقطة وصلٍ تختصر المسافات وتخفّف عن الأهالي أعباء التنقّل… جسر الدلافة، الذي شكّل على مدى سنوات شريانًا حيويًا بين مناطق البقاع والجنوب، عاد اليوم إلى الواجهة بعد تكرار استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي وتعطّله.



هذا الجسر، الذي يربط عدّة محافظات وأقضية وبلدات، ويساهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين، تعرّض لأربع استهدافات إسرائيلية خلال العقود الماضية، بذريعة استخدامه لأغراض عسكرية. غير أن الواقع، وفق أبناء المنطقة، يؤكد أن الجسر لم يكن يومًا جزءًا من أي استخدام عسكري، نظرًا لموقعه المكشوف وحساسيته. اليوم، ومع تزايد الحاجة لإعادة تفعيله، برزت تحرّكات رسمية محلية لوضع ملفه على سكة المعالجة.



وفي هذا السياق، يوضح معاون مدير العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية، رئيس بلدية الدلافة جهاد ياسين، الجهود المبذولة لإعادة إدراج مشروع الجسر ضمن أولويات الجهات المعنية، والعمل على إعداد الدراسات والملفات اللازمة تمهيدًا لإعادة بنائه فور توفر الظروف المناسبة.



بين واقع الحاجة ووعود الإعمار، يبقى جسر الدلافة أكثر من مجرد بنية تحتية… هو مطلب حياتي لأهالٍ ينتظرون عودة هذا الشريان إلى العمل، ليعيد وصل ما قطعه العدوان.



تقرير ماهر قمر

المصدر: موقع المنار