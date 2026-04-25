إيران | ليالٍ من الصمود والتحول: التجمعات الليلية في إيران ترسم ملامح مرحلة جديدة من التلاحم الوطني

على امتداد الأسابيع الماضية، تحوّلت الساحات والشوارع في مدن إيران إلى فضاءات نابضة بالحضور الشعبي، حيث باتت التجمعات الليلية مشهدا يوميا يعكس حالة استثنائية من التفاعل المجتمعي مع التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد.

ولم تعد هذه التجمعات مجرد ردّ فعل آني، بل تطورت تدريجيا إلى ظاهرة متواصلة، تحمل أبعادا رمزية وسياسية، وتُقدَّم باعتبارها تعبيرا عن وحدة وطنية راسخة في مواجهة التحديات.

بدأت هذه التجمعات بعد تصعيد عسكري حاد، اغتيال قائد الثورة السيد علي الخامنئي وبدء عدوان أمريكي–إسرائيلي استمر قرابة أربعين يوما، قبل أن تدخل الأوضاع لاحقا في مرحلة وقف إطلاق نار جزئي تمهيدا لمسار أوسع نحو تهدئة شاملة من خلال التفاوض.

وشكّلت هذه اللحظة نقطة تحوّل مفصلية، إذ خرجت الحشود إلى الشوارع في مختلف المدن، منذ الليالي الاولى، في مشهد جمع بين الحزن والتعبئة، قبل أن يتطور سريعا إلى حضور شعبي منظم ومتواصل.

ومع مرور الأيام، لم تتراجع هذه التجمعات، بل ازدادت وتحولت إلى تقليد شبه يومي، حيث تشهد كل المدن الايرانية ومنها العاصمة طهران حضورا كبيرا لمشاركين من مختلف الفئات.

وباتت الساحات تمتلئ ليلا بمشاهد الأعلام واللافتات، فيما يردد المشاركون شعارات تؤكد التمسك بالسيادة الوطنية ورفض الضغوط الخارجية، في صورة تعكس استمرارية الزخم الشعبي.

ومع اتساع الظاهرة، لم تعد هذه التجمعات مقتصرة على المسيرات، بل تحولت إلى فعاليات متعددة الأبعاد، تشمل أمسيات إنشادية ووطنية، إحياء ليالي رمزية بإضاءة الشموع، عروض مرئية وخطابات تعبئة، مبادرات تطوعية وخدمية للمشاركين فعاليات ثقافية وشبابية تعزز الهوية الوطنية، فيما هذا التنوع منح التجمعات طابعا اجتماعيا متكاملا، يتجاوز الشكل التقليدي للتجمعات.

واللافت في هذه الفعاليات هو التنوع الكبير في المشاركين، حيث تضم عائلات بكامل أفرادها، شبابا وطلبة، شخصيات دينية واجتماعية، متطوعين ومنظمين ميدانيين، ويُنظر إلى هذا الحضور المتعدد باعتباره مؤشرا على اتساع قاعدة المشاركة الشعبية.

في السياق ذاته، تؤكد ايران أن هذه التجمعات لعبت دورا مهما في إحباط استغلال الوضع لإثارة الفوضى أو الاضطرابات الداخلية، حيث ساهم الحضور الشعبي الكثيف في تعزيز الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو التوتر الداخلي.

ويرى مسؤولون أن هذا الحراك الشعبي أفشل رهانات خارجية كانت تستهدف إضعاف الجبهة الداخلية وزعزعة الامن، إذ تحمل هذه التجمعات رسائل متعددة، داخليا تعزيز التماسك الوطني وإظهار وحدة المجتمع بكل اطيافه الفكرية والعقائدية ودعم القوات المسلحة، خارجيا التأكيد على رفض الضغوط والتدخلات وعدم التخلي عن شبر من ارض الوطن، وتبرز هذه الفعاليات صورة الاستمرارية السياسية والقدرة على تجاوز الأزمات والتفاعل مع التحديات.

وبعد نحو خمسة وخمسين يوما من انطلاقها، لم تعد هذه التجمعات مجرد حدث عابر، بل تحولت إلى ظاهرة ذات أبعاد استراتيجية، تجمع بين التعبير الشعبي والرمزية السياسية والوطنية.

في السياق، قالت مواطنة إيرانية “نحن موجودون في الشوارع والساحات منذ 53 ليلة متواصلة، ولن نترك إيران وحدها أبدا. سنبقى هنا مهما طال الزمن، حتى لو استمر الأمر لسنوات. نحن مستعدون للنزول إلى الشوارع في أي لحظة عند الحاجة، ولا نعدّ الأيام بانتظار النهاية، لأننا باقون بثبات، حتى لو استغرق ذلك عشر سنوات. جئنا منذ شهر رمضان واستمررنا بعده، حضرنا مع أطفالنا وبدونهم، وبكل الوسائل والطرق الممكنة”.

من جانبه أكد مواطن إيراني أنّ “الله وعد بانتصار جبهة الحق على الباطل الزائل، ولذلك نحن مؤمنون بالله إيمانا راسخا، ومتيقنون بالنصر للإسلام، وخصوصا للشيعة. نحن ننظر إلى المستقبل بأمل كبير وثقة عالية بما هو قادم”.

كما قالت طفلة إيرانية “سأدافع عن وطني بكل روحي، وسأبقى ثابتة خلف ولاية الفقيه حتى ظهور الإمام المهدي (عج)”.

ترسم التجمعات الليلية في إيران صورة لمجتمع يعيش لحظة مفصلية، حيث تتداخل مشاعر الحزن والتحدي مع مظاهر التعبئة والوحدة، في مشهد تعبير استثنائي عن قوة التماسك الشعبي، ومرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

المصدر: وكالة يونيوز