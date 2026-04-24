ترامب: سيتم تمديد وقف النار بين “إسرائيل” ولبنان 3 أسابيع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس تمديد وقف إطلاق النار بين كيان العدو الاسرائيلي ولبنان لمدة 3 أسابيع، بعدما كان من المقرر أن ينتهي، الأحد.

جاء ذلك في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين وفد لبناني وكيان العدو، إذا شارك ترامب في الجولة الثانية من ما يسمى “محادثات السلام بين وفد لبناني والعدو” استضافها البيت الأبيض.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، إنه اجتمع هو ونائبه جيه دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو، وسفيرا واشنطن لدى الاحتلال مايك هاكابي، ولبنان ميشال عيسى، مع ممثلين رفيعي المستوى من إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي.

وزعم الرئيس الأمريكي أن “المباحثات سارت بشكل ممتاز”، مشيراً إلى أنه كان “شرفًا عظيمًا” له أن يكون مشاركا في “هذا الاجتماع التاريخي للغاية”، حسب تعبيره.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة “ستعمل مع لبنان من أجل مساعدته على حماية نفسه من حزب الله، وسيتم تمديد وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع”.

كما أعرب عن تطلعه “في المستقبل القريب إلى استضافة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان، جوزاف عون”، حسب زعمه.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أنه “تم تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع”، مشيراً إلى أن عون ونتنياهو “قد يلتقيان في الأسابيع المقبلة”، دون تحديد وقت بعينه.

وادعى ترامب خلال المؤتمر إن هناك “فرصة كبيرة” للتوصل إلى ما أسماه “اتفاق سلام بين “إسرائيل” ولبنان هذا العام”.

وكان ترامب أعلن في 17 أبريل/ نيسان، هدنة في لبنان لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

يأتي كلام ترامب في وقت يواصل فيه العدو اعتداءاته جنوباً مستهدفاً المدنيين والإعلاميين، إضافة إلى نسف قرى بأكمالها في الخط الأمامي من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

المصدر: موقع المنار