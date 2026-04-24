بريطانيا | لندن تحت وطأة إضراب المترو: الركاب يبحثون عن بدائل مع تصاعد أزمة “أسبوع الأربعة أيام”

تسبب إضراب عمال مترو الأنفاق في لندن، في ارتباك واسع بحركة التنقل بالعاصمة البريطانية، حيث اضطر آلاف الركاب لتغيير مساراتهم اليومية.

ولجأ الكثيرون إلى استخدام الدراجات الهوائية، أو المشي، أو العمل من المنازل، بينما شهدت مواقف سيارات الأجهزة والحافلات طوابير انتظار طويلة نتيجة النقص الحاد في خدمات “التيوب”.

وبدأ أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري “RMT” إضرابًا وهو الثاني من نوعه هذا الأسبوع ضمن سلسلة من ستة إضرابات مقررة حتى يونيو المقبل.

ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على مقترح هيئة النقل في لندن “TfL” بتطبيق نظام “أسبوع العمل المضغوط” (أربعة أيام بدلاً من خمسة)، حيث ترى النقابة أن هذا النظام سيزيد من ساعات العمل اليومية ويؤدي إلى “إرهاق السائقين” ويهدد معايير السلامة، رغم تأكيدات الهيئة بأن النظام اختياريًا ولن يؤثر على الأجور.

المصدر: وكالة يونيوز