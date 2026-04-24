برنت يتجاوز 107 دولارات لأول مرة منذ 7 نيسان / أبريل

أظهرت بيانات التداول أن سعر عقد خام برنت الآجل على بورصة لندن ICE تجاوز 107 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 7 نيسان / أبريل 2026.

ووفقا لبيانات الساعة 20:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر برنت بنسبة 5.05% ليصل إلى 107.06 دولارات للبرميل.

وبحلول الساعة 20:47 بتوقيت موسكو، تسارعت وتيرة ارتفاع برنت وتدوول عند مستوى 107.33 دولارات للبرميل (+5.32%).

وفي ذات الوقت، ارتفع سعر عقد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجل لشهر أبريل 2026 بنسبة 5.8% ليصل إلى 98.35 دولارا للبرميل.

وتواصل أسعار النفط في الارتفاع مع استمرار تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ومواصلة البلدين فرض قيود على حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

ويذكر أن نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال كانت تمر عبر مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

المصدر: روسيا اليوم