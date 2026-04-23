الرئيس بري يعزّي باستشهاد الإعلامية آمال خليل ويستنكر استهداف الإعلام ويبحث الأوضاع الأمنية

قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري التعازي باستشهاد الاعلامية أمال خليل. وإتصل هاتفيا بعائلة الشهيدة آمال وبرئيس تحرير صحيفة الاخبار ابراهيم الامين، معزياً ومستنكرا الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مع سبق الاصرار والترصد بحق الاعلام والكلمة من خلال استهداف الشهيدة امال وزميلتها زينب فرج.هذا واستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، حيث تم عرض لاخر المستجدات الميدانية وتطورات الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها.كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وشؤونا وطنية خلال استقباله الاب الياس شتوي والخوري وديع نعمة .

المصدر: موقع المنار